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9:26

Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт "Умного голосования"

фото ЗакС политика Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт "Умного голосования"

Роскомнадзор обратился в Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта "Умное голосование", передает "Коммерсантъ".

Регулятор направил обращения после жалобы руководителя правового центра "Репутация" Андрея Еланцева. Юрист рассказал, что он обратился в РКН в конце мая, когда обнаружил, что серверы сайта, по данным открытых сервисов WHOIS, располагаются на территории США.  Сайт расположен на платформе appspot.com, которой владеет Google. По словам Еланцева, пользователей не предупреждают о том, что их персональные данные обрабатываются на территории "недружественного для России государства". На сайте проекта среди прочего собирают паспортные данные, номера телефонов, адреса места жительства.

Роскомнадзор в ответ на жалобу сообщил Еланцеву, что направил письмо в адрес Google LLC с просьбой "оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта". 

Проект "Умное голосование" запустил в 2018 году Алексей Навальный. В его рамках пользователям предлагается голосовать за самого сильного, по версии проекта, соперника кандидата, выдвинутого "Единой Россией". 

 

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