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10:27

Алексей Макаров пожаловался губернатору на состояние парка Авиаторов

фото ЗакС политика Алексей Макаров пожаловался губернатору на состояние парка Авиаторов

Законодательное собрание Петербурга 23 июня утвердило запрос единоросса Алексея Макарова к губернатору Александру Беглову о парке Авиаторов в Московском районе.

В запросе депутат сообщил, что в парке есть проблемы с вывозом мусора, разжиганием костров и распитием спиртного. По словам парламентария, в вечернее время там становится небезопасно.

"В 2021 году значительная часть Парка была передана по договорам аренды некоммерческой организации под цели комплексного благоустройства, однако в феврале 2021 года указанные договоры аренды были расторгнуты", - говорится в запросе.

Ранее вице-губернатор Николай Бондаренко признал, что парк "нуждается в комплексе мер по содержанию и ремонту элементов благоустройства", указал Макаров. Депутат подчеркнул, что в летний период необходимость уборки и восстановления зеленой зоны является "насущной".

У главы города Макаров поинтересовался, к какому сроку и с помощью каких мер место приведут в порядок, а также каким образом планируется добиться соблюдения общественного порядка в парке.

 

Сергей Еремеев


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