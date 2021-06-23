"Ведомости": Правительство хочет ввести акцизы на сладкие напитки

Правительство дало поручение ведомствам проработать идею введения акцизов на сладкие напитки, пишут "Ведомости".

Представитель Минсельхозразвития сообщил, что в ведомство поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. В протоколе есть поручение предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным". При этом отмечается, что в ведомстве идею не одобряют: такие меры могут привести к росту цен, снижению производства и потребления напитков, а также к появлению нелегального рынка напитков.

Представитель Минфина, в свою очередь, сообщил, что ведомство обсуждает с другими министерствами целесообразность введения таких акцизов, но решение пока не принято.

По словам источников, рассматриваются два варианта определения ставки акциза: в зависимости от стоимости напитка или от уровня содержания в нем сахара. Ежегодный сбор прогнозируется на уровне 10 - 20 млрд рублей.