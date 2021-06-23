Предприятиям обрабатывающей промышленности Петербурга облегчат доступ к земельным участкам

Законодательное собрание Петербурга 23 июня приняло в первом чтении проект закона, разрешающий предоставлять без торгов земельные наделы для строительства производственных объектов обрабатывающей промышленности. Документ внесла фракция "Единая Россия".

В настоящее время инвестиционные проекты, для размещения промышленных объектов которых необходимо целевое предоставление земельных участков, должны соответствовать ряду требований. В частности, иметь объем инвестиций в 2 млрд рублей.

Депутаты заявили, что хотят пойти навстречу инвесторам и расширить перечень оснований для предоставления участков.

Земельный участок, на который претендует предприятие, должен по Генплану относиться к землям промышленности, уточнил единоросс Алексей Макаров.

Сергей Еремеев

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