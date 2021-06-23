Депутатам ЗакСа из-за жары разрешили снять пиджаки

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров в начале заседания 23 июня разрешил парламентариям остаться в рубашка и брюках.

Он напомнил, что по прогнозам синоптиков, температура может подняться до +34 градусов. Хотя кондиционеры в Мариинском дворце работают на полную мощность, ниже +25 градусов температуру не опустить, добавил Макаров.

- По желанию, я не неволю, из мужчин, вы свои пиджаки, кители можете снять, повесить на спинку стула и продолжать работу, - заявил спикер Заксобрания.

Напомним, Макаров трепетно относится к внешнему виду депутатов. Ранее в Мариинском дворце неоднократно звучали замечания к внешнему виду участников и гостей заседаний.

Сергей Еремеев / фото: пресс-служба ЗакСа

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