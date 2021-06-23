Депутаты не захотели делать велодорожки объектами Генплана Петербурга

Схемы велосипедных дорожек не будут нанесены на генеральный план Петербурга. Законодательное собрание города 23 июня отклонила поправки депутатов Михаила Амосова и Надежды Тихоновой, предлагавших отмечать такого рода объекты.

Амосов отметил, что велодорожки есть на Генпланах других городов, например, в Копенгагене.

- Михаил Иванович, какой Копенгаген. 4:1, вот где Копенгаген, - заметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вспомнив о недавнем поражении сборной России от датчан на чемпионате Европы по футболу.

"За" предложение проголосовали только пять депутатов.

Ранее ЗакС решил добавить на Генплан объекты железной дороги: депо, станции внутреннего транспорта и остановочные пассажирские пункты. Кроме того, отображать будут городские леса площадью более 10 тысяч кв. м. Оба предложения внесла комиссия ЗакСа по городскому хозяйству.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.