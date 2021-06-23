ЗакС окончательно утвердил исполнение бюджета Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 июня приняло в третьем чтении исполнение регионального бюджета за 2020 год.

В городскую казну поступили 670,6 млрд рублей. Бюджет по доходам был исполнен на 104,8%, по расходам - на 98,5%. Город потратил 710,3 млрд рублей. Адресная инвестиционная программа была исполнена на 95,4%. Это рекордный показатель для последних нескольких лет.

На борьбу с коронавирусом из городской казны ушло 117 млрд рублей. Общая сумма трех пакетов мер поддержки бизнеса в эпидемию составила 34 млрд рублей.

Также ЗакС окончательно одобрил исполнение программы территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год. Доходы фонда ОМС составили 128,4 млрд рублей (103% от первоначального плана). Расходы - 127,4 млрд рублей (101,1%).

Сергей Еремеев