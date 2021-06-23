В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работающих

Глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура подписала постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан.

Привиться от коронавируса должны работники сфер торговли, транспорта, общепита, медицины, образования, культуры, госслужащие, соцработники и из сферы обслуживания граждан. Планируется, что первой дозой вакцины работников привьют до 20 июля, вторым компонентом - до 20 августа.

Обязательную вакцинацию некоторых категорий работников уже ввели более десятка регионов. 21 июня о такой мере объявила Новгородская область. В том числе обязательная вакцинация введена в Петербурге и Ленобласть. Губернатор Александр Беглов обещал добиться вакцинации 65% чиновников к середине августа.

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