Руководителям Горизбиркома и ТИКов Петербурга запретили быть иностранными гражданами

Заксобрание Петербурга на заседании 23 июня утвердило в первом чтении очередные изменения регионального законодательства, навеянные поправками в Конституцию.

В частности, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии, его заместитель, а также секретарь Горизбиркома не смогут иметь подданство, гражданство или вид на жительство другого государства. Аналогичные требования предъявляются к председателям территориальных избирательных комиссий.

Кроме того, в тексте уточняется, что губернатор и вице-губернаторы Петербурга не должны иметь "не только гражданства другого государства, но и иностранного подданства".

Уполномоченными по правам человека, предпринимателей и детей могут стать только люди, постоянно проживающие на территории России, следует из других поправок.