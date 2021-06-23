В Совфеде изменили границы Петербурга

На очередном заседании Совета Федерации сенаторы приняли изменение границ Петербурга: город регионального значения увеличил свою территорию за счет намыва земель в Финском заливе, передает "Интерфакс". Принятию этого решения предшествовали обращения от ЗакСа и губернатора.

Изменение границ в связи с намывом было предусмотрено городским законом от 2005 года. Общая площадь намывных территорий, появившихся с тех пор, составляет 1,35 млн кв. метров. К ним относятся, в частности, Южная дорога, участок 21 в районе западной части Крестовского острова, юго-западная часть акватории Невской губы, юго-западная часть Невской губы восточнее кронштадской дамбы.

На границах окружающей город Ленинградской области расширение территории Петербурга никак не отразится.