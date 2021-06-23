Смольный решили сделать ответственным за аттестацию экскурсоводов

Заксобрание 23 июня приняло за основу поправки в "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге", отражающие новые федеральные требования к гидам и экскурсоводам.

Согласно изменениям, городское правительство будет отвечать за комиссию, которая проводит аттестацию экскурсоводов. Кроме того, Смольный будет вносить сведения по Петербургу в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Ранее он был утвержден на общероссийском уровне.

Также городская администрация должна будет утвердить форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода. К обязанностям Смольного отнесли контроль за деятельностью организаций, устраивающих экскурсии и обучение гидов.

Председатель комиссии ЗакСа по промышленной политике Алексей Макаров ("Единая Россия") отметил, что аттестация экскурсоводов действует и сейчас, но не является обязательной.

Беспартийный депутат Михаил Амосов заявил, что текст законопроекта ограничивает не только иностранных гидов, которые "рассказывают всякую чушь" о российской истории, но и соотечественников, организующих авторские экскурсии.

- Это первый шаг к тому, чтобы все зарегулировать, чтобы какие-то дяди сидели в кабинетах, получали деньги и решали, что должны рассказывать экскурсоводы, - сказал с трибуны Амосов.

Представитель КПРФ Александр Рассудов предположил, что новый документ не решит проблему нелегальных экскурсий. По мнению депутатов, отвечать за его исполнение поручат комитету по развитию туризма, который и раньше не слишком успешно боролся с нелегалами.

- Никто не просчитал, насколько из-за этого у дорожают экскурсии, сколько экскурсоводов и гидов уйдут с рынка в "серую зону"? - продолжил Рассудов.

Алексей Макаров на это ответил, что никто не планирует контролировать содержание экскурсий. Единоросс заметил, что планируется следить только за уровнем образования и знания языка гидов.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров заметил, что слышал смешные ошибки даже во время экскурсий по Мариинскому дворцу.

- Говорят, что здесь происходит регистрация браков. Вы понимаете? Где ЗАГС, а где ЗакС, - сказал Макаров.

Планируется, что новый закон вступит в силу с 1 июля 2022 года, параллельно с федеральным.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.