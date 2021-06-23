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12:41

Участника Pussy Riot Александра Софеева арестовали на 15 суток

фото ЗакС политика Участника Pussy Riot Александра Софеева арестовали на 15 суток

Басманный суд Москвы арестовал участника Pussy Riot Александра Софеева на 15 суток, сообщается в Instagram активиста. На столько же арестован фотограф Дмитрий Воронцов, сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE.

Напомним, Софеева и Воронцова задержали в ночь на 22 июня. По версии полицейских, они распивали спиртные напитки на улице: Софеев настаивал, что бутылка вина находилась у него в рюкзаке.

Также 22 июня в Москве задержали участниц Pussy Riot Люсю Штейн, Анну Кузьминых, Марию Алехину и главу московского отделения "Другой России Эдуарда Лимонова" Ольгу Шалину. Им вменили неповиновение требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП).

 

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