Цивилев обратился в ККИ из-за новых ларьков в Кировском районе

Петербургский депутат Алексей Цивилев, изучив жалобы жителей Кировского района, обратился в комитет по контролю за имуществом: граждане жалуются на то, что предприниматели, получившие в аренду участки земли под прокат велосипедов и другого спортивного инвентаря, сооружают на этом месте торговые точки. В частности, речь идет о ларьке по адресу Дачный проспект, 19.

"Зачем для проката самокатов нужен торговый павильон с прилавками — загадка. И мы знаем, сколько может пройти времени до того, как используемый не по назначению объект будет демонтирован. На рабочей группе по электросамокатам комитет рассказывал, что город отдал 80 мест под специальную аренду самокатов, велосипедов и роликовых коньков", - отметил единоросс.

Цивилев, попросив профильный комитет внимательно разобраться в самой процедуре подписания таких договоров аренды, готовит еще и обращение к вице-губернатору Валерию Пикалеву.

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