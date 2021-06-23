ЗакС намерен заседать не менее чем до середины июля

Законодательное собрание Петербурга не успеет рассмотреть все вопросы текущего созыва на заседаниях 23 июня и 7 июля, заявил спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Он допустил, что работа продолжится и после.

- У нас столько вопросов… Мы пока не рассмотрим все вопросы, не будем уходить, - пообещал Макаров.

Спикер также сообщил, что обычно продолжает работать даже во время отпуска.

- Я вообще всегда писал заявления на отпуск, но не уходил, работал. Уверен, что и коллеги так поступают, - добавил спикер.

ЗакС собирается объявить перерыв в работе 30 июня, а потом возобновить её в июле. Депутатам объяснили, что пропуск необходим из-за жары и коронавируса.

Сергей Еремеев

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