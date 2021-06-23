Пятый день подряд в Петербурге обновляется температурный рекорд Утро в Петербурге началось с очередного температурного рекорда, который синоптики зафиксировали в районе 10 утра. Как и в предыдущий день, был побит рекорд революционного 1917 года: в городе установилась жара на уровне 31,4 градусов, что на 0,7 градуса превысило показатель вековой давности, зафиксированный 23 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "При этом воздушные массы продолжат прогреваться и температура в ближайшие часы ещё подрастёт. Не исключено, что на этом рекорды сегодня не окончатся. Ну а точное значение нового рекордного максимума будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров", - добавил эксперт. По прогнозам, аномальная жара не уйдет из Петербурга до конца недели. На неделе Роспотребнадзор рекомендовал работодателям сокращать рабочий день как минимум на час, если температура в помещении превышает 28,5 градусов. Tweet Телеграм Яндекс.Новости Подписывайтесь на ЗакС.Ру: Яндекс.Дзен