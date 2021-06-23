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14:02

Супругу полпреда в СЗФО лишили полномочий судьи Уставного суда

фото ЗакС политика Супругу полпреда в СЗФО лишили полномочий судьи Уставного суда

Заксобрание Петербурга оставило жену полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана Наталью Гуцан без должности судьи Уставного суда. 

Также прекращены полномочия судей Марины Матвеевой, Игоря Тимофеев и Антонины Шевченко. 

Как объяснил депутат "Единой России" Дмитрий Тугов, городской парламент обязан прекратить полномочия каждого судьи отдельным голосованием. Ранее решением ЗакСа, в соответствии с изменением федерального законодательства, был упразднен Уставный суд. Его работа прекратится 1 июля.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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