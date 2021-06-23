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14:52

Милонова волнует капитанская повязка вратаря немецкой футбольной сборной

фото ЗакС политика Милонова волнует капитанская повязка вратаря немецкой футбольной сборной

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, известный своим неприятием нетрадиционных сексуальных отношений, сфокусировал свое внимание на внешнем виде вратаря сборной Германии по футболу Мануэля Нойера, чья капитанская повязка имеет расцветку ЛГБТ-флага. Зрелище это, по мнению Милонова, неприемлемое, учитывая, что за матчами Евро-2020 наблюдает огромное число несовершеннолетних россиян.

"Очевидно, что в российской трансляции следует избегать демонстрации Мануэля Нойера, который носит на плече эту повязку. Возможно, что даже следует установить возрастное ограничение на просмотр этого матча 18+ и ограничить просмотр в записи", - поделился политик своей реакцией с РИА "Новости".

Единоросс находит несправедливым то, что любители футбола вынужденно становятся соучастниками "гомосексуального промискуитета".

Напомним, что матчи чемпионата Европы проводятся в том числе и в Петербурге, последняя из семи игр в российском мегаполисе, четвертьфинал, состоится 2 июля.


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