Фигуранта дела "Сети"* Филинкова этапируют в колонию в Оренбурге

Фигуранта дела "Сети"* Виктора Филинкова этапируют в колонию в Оренбурге, сообщила его защитница Евгения Кулакова.

В разговоре с ЗАКС.Ру Кулакова рассказала, что Филинков сообщил об этом своей маме в телефонном разговоре. Сама Кулакова попыталась навестить подзащитного в СИЗО, но ее не пустили, заявив, что с сегодняшнего дня ей отказано в посещении.

По словам Кулаковой, дежурный заявил ей, что разрешение суда на посещение теперь недействительно, потому что следствие завершено. Возражение Кулаковой о том, что это незаконно, и защита распространяется на весь срок отбытия наказания, дежурный назвал ее "мнением", и сказал, что "начальник так не считает". Защитница намерена обжаловать это решение и готовит обращения в ФСИН и уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову.

В Оренбурге расположены две колонии общего режима: ИК-1 и ИК-4.

Ранее стало известно, что второго фигуранта дела, Юлия Бояршинова, этапируют в колонию в Карелии.

Напомним, 2-й Западный окружной военный суд в июне 2020 года признал петербургских фигурантов дела виновными в участии в "террористическом сообществе "Сеть"* (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы планировало вооруженные атаки на органы власти и полицейских. Бояршинову также вменили незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Бояршинов приговорен к 5,5 годам колонии, Филинков – к 7 годам. В конце апреля 2021 года апелляционный суд сократил срок Бояршинову до 5 лет 3 месяцев. Еще один петербургский фигурант, Игорь Шишкин, был осужден на 3,5 года колонии. Филинков и Шишкин на стадии следствия рассказали о пытках со стороны ФСБ, в том числе электрическим током. Соответствующие следы на их теле заметили члены ОНК. Правозащитники обращались в ФСБ с доводами о применении пыток, но получили ответ, что подтверждений этим сведениям нет. И Филинкову, и Шишкину отказали в возбуждении уголовного дела. *"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России

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