Житель Хабаровска подал в суд на петербургскую сторонницу Навального Ирину Фатьянову

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск жителя Хабаровска Дмитрия Старикова к Ирине Фатьяновой, бывшему координатору штаба Навального*, и Фонду защиты прав граждан**. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Стариков хочет вернуть 3500 рублей, которые якобы пожертвовал в январе 2021 года на поддержку оппозиционеров. Ещё столько же он якобы перевел на счет Леонида Волкова, экс-руководителя сети Штабов Навального, но к Волкову Стариков исковых требований подавать не стал.

Из карточки дела следует, что Дзержинский районный суд 17 июня оставил иск Старикова без движения.

*Фонд защиты прав граждан и Штабы оппозиционера Алексея Навального по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

*Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов

Константин Леньков