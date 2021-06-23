Житель Хабаровска подал в суд на петербургскую сторонницу Навального Ирину Фатьянову

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск жителя Хабаровска Дмитрия Старикова к Ирине Фатьяновой, бывшему координатору штаба Навального*, и Фонду защиты прав граждан**. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в Объединенной пресс-службе судов.
Стариков хочет вернуть 3500 рублей, которые якобы пожертвовал в январе 2021 года на поддержку оппозиционеров. Ещё столько же он якобы перевел на счет Леонида Волкова, экс-руководителя сети Штабов Навального, но к Волкову Стариков исковых требований подавать не стал.
Из карточки дела следует, что Дзержинский районный суд 17 июня оставил иск Старикова без движения.
*Фонд защиты прав граждан и Штабы оппозиционера Алексея Навального по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
*Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов
Константин Леньков
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена