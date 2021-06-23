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15:51

Совфед одобрил запрет на демонстрацию портретов лидеров нацистской Германии

фото ЗакС политика Совфед одобрил запрет на демонстрацию портретов лидеров нацистской Германии

Совет Федерации одобрил законопроект, вводящий запрет на публичную демонстрацию изображений нацистских лидеров, передает ТАСС.

Поправки вносятся в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности". Они устанавливают запрет на публичную демонстрацию "изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала". Исключение должны составить случаи, когда такие фото используются "для формирования негативного отношения к идеологии нацизма" и "если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Напомним, в третьем чтении Госдума приняла этот законопроект в середине июня.

Напомним, в 2020 году СК возбудил десяток подобных уголовных дел после того, как акция "Бессмертный полк" была проведена онлайн из-за эпидемии коронавируса. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ. Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч, а жителя Воронежа – на 90 тысяч.

 

фото: council.gov.ru

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