Суд арестовал участницу Pussy Riot Анну Кузьминых на 15 суток

Мещанский суд Москвы арестовал режиссера, участницу Pussy Riot Анну Кузьминых на 15 суток, передает "Медиазона".

На Кузьминых был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требования полицейского). Напомним, ее задержали 22 июня и оставили на ночь в отделе полиции по Красносельскому району.

Также 22 июня в Москве задержали участников Pussy Riot Люсю Штейн, Марию Алехину, Александра Софеева, фотографа Дмитрия Воронцова и главу московского отделения "Другой России Эдуарда Лимонова" Ольгу Шалину. Им вменили неповиновение требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП). Софеева и Воронцова арестовали на 15 суток, вменив им распитие спиртных напитков в общественных местах.