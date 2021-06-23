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16:24

Активисты Васильевского острова защищают местные тополя от вырубки

фото ЗакС политика Активисты Васильевского острова защищают местные тополя от вырубки

Активисты из движения "Красивый Петербург" обеспокоены тем, что муниципалы из округа "Васильевский" не в первый раз собираются уничтожить тополя, растущие на 16 линии В.О. Между тем, говорится в их сообщении, все три последних года экспертизы дают понять, что вырубка деревьям не требуется: деревья недостаточно старые и находятся в приемлемом состоянии. Несмотря на это, угроза их ликвидации снова актуализировалась. Характерно, что одну из экспертиз с неожиданным для себя результатом заказал сам муниципалитет.

"В сентябре прошлого года МО "Васильевский" получил новый порубочный билет, и жители буквально физически не дали вырубить деревья, а потом снова подали в суд. К сожалению, районный суд решил, что деревья представляют угрозу, решение поддержал и городской суд. Сейчас жители будут подавать иск в вышестоящие инстанции, и просят помощи", - говорится в сообщении.

По мнению защитников тополей, даже в критическом состоянии дерево заслуживает прежде всего лечения, а не вырубки, и способов это сделать достаточно.

фото: "Красивый Петербург"

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