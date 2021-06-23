Активисты Васильевского острова защищают местные тополя от вырубки

Активисты из движения "Красивый Петербург" обеспокоены тем, что муниципалы из округа "Васильевский" не в первый раз собираются уничтожить тополя, растущие на 16 линии В.О. Между тем, говорится в их сообщении, все три последних года экспертизы дают понять, что вырубка деревьям не требуется: деревья недостаточно старые и находятся в приемлемом состоянии. Несмотря на это, угроза их ликвидации снова актуализировалась. Характерно, что одну из экспертиз с неожиданным для себя результатом заказал сам муниципалитет.

"В сентябре прошлого года МО "Васильевский" получил новый порубочный билет, и жители буквально физически не дали вырубить деревья, а потом снова подали в суд. К сожалению, районный суд решил, что деревья представляют угрозу, решение поддержал и городской суд. Сейчас жители будут подавать иск в вышестоящие инстанции, и просят помощи", - говорится в сообщении.

По мнению защитников тополей, даже в критическом состоянии дерево заслуживает прежде всего лечения, а не вырубки, и способов это сделать достаточно.

фото: "Красивый Петербург"