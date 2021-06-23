Максим Шевченко выразил протест против "ковид-концлагеря" в Москве

Журналист и политик Максим Шевченко опубликовал пост в Facebook, в котором указал на несправедливость, которая, с его точки зрения, имеет место по отношению к переболевшим коронавирусом и сохранившим антитела к инфекции. Новые правила в столице, сетует он, не учитывает людей в его положении. Несмотря на то, что коронавирус Шевченко подхватил прошлой весной, уровень антител, согласно тесту, у него остается колоссальным, и требование вакцинироваться он выполнять отказывается.

"Я не могу сделать прививку, так как это опасно. Я не имею справки о том, что переболел в последние 6 месяцев (я болел в апреле 2020 года). Я тупо должен каждые три дня делать PCR тест, чтобы просто зайти в кафе? За этот тест я заплатил сумму, которая для подавляющего числа россиян, является значительной частью бюджета", - говорится в его тексте.

Публицист усматривает в происходящем в первую очередь коммерческую подоплеку, называет популяризацию вакцины и сопутствующие ограничения ее "втюхиванием", а также утверждает, что права и здоровье граждан "преступно пренебрегаются".