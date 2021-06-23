Завершить работы над намывом на Васильевском острове планируют в 2025 году

До конца 2025 года компания "ЛСР" планирует закончить создание намывных территорий в северной части Васильевского острова, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Сергея Бегоулева. Права на землю "ЛСР" получила, с его слов, недавно.

"Северный участок, площадь намыва составит 143 га. Сейчас мы заканчиваем вопросы, связанные с проектированием. Работа должна начаться ориентировочно либо в конце этого года, либо в первой половине следующего года. И плановый срок завершения работ по самому намыву - это 2025 год", - приводится его цитата.

В течение десяти следующих лет компания обязуется создать инфраструктуру и завершить строительство жилья, объем которого пока оценивается в 700 тысяч кв. метров. Что касается изменений в работе кронштадтской дамбы, то, несмотря на неизбежное уменьшение объемов акватории и, соответственно, повышение уровня воды, каких-либо проблем с защитными сооружениями не ожидается.

"Как практик, я уверен, что эти работы не окажут существенного влияния", - заверил Бегоулев.

Проект продолжает проходить экологическую экспертизу.

Отметим, что сегодня, 23 июня, Совет Федерации утвердил расширение границ Петербурга, которое стало возможным именно благодаря намывным территориям в Невской губе, создававшимся с середины 2000-х годов.