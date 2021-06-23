Суд оставил в силе штраф "ВКонтакте" за видео с призывами к протестам

Смольнинский суд Петербурга отклонил жалобу соцсети "ВКонтакте" на штраф, назначенный за неудаление видео с призывами к митингу, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

ООО "ВКонтакте" просило отменить постановление мирового судьи в связи с отсутствием события, но районный суд оставил все без изменений.

В мае мировой судья судебного участка № 7 Центрального района Петербурга оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей по протоколу по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации). РКН требовал от соцсети удалить информацию по восьми ссылкам с призывами к участию в акции протеста в поддержку Навального.

Перед акциями протеста 23 и 31 января Роскомнадзор требовал от соцсетей прекратить распространение информации, "направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". Протоколы из-за неудаления такой информации составлялись на ряд сервисов, в том числе Facebook, Twitter, "Одноклассники", Google, Telegram и TikTok.