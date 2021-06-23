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17:56

Путин призвал Кадырова вновь идти на выборы

фото ЗакС политика Путин призвал Кадырова вновь идти на выборы

Российский президент Владимир Путин провел видеоконференцию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которой был отмечен вклад последнего в развитие региона.

"Я должен честно сказать, одно дело руководить антитеррористическими подразделениями, а другое дело - экономикой. Но меня порадовало то, что у вас в республике под вашим руководством серьезно экономика развивается, я уж не говорю про то, что Грозный не узнать", - цитирует речь Путина "Интерфакс".

В связи с заслугами, которые заметил Путин, он счел правильным, чтобы Кадыров вновь баллотировался на ближайших выборах в сентябре: по словам президента РФ, его собеседник "в материале" и находится на своем месте.

В свою очередь, Кадыров заявил о полном искоренении терроризма во вверенной ему республике. Де-юре он управляет Чечней с 2011 года.

фото: chechnya.gov.ru

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