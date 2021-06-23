Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября

Правительство утвердило сроки проведения Всероссийской переписи населения, она пройдет с 1 по 31 октября, сообщается на сайте переписи.
В октябре пройдет основной этап переписи. На отдаленных и труднодоступных территориях ее проведут с 1 июля по 20 декабря. Предварительные итоги Росстат опубликует в апреле 2022 года, а окончательные - в IV квартале того же года.
Ранее планировалось провести перепись немного раньше, 23 августа - 30 сентября. На нее собирались выделить из бюджета более 40 млрд рублей.
Перепись населения дважды откладывали из-за эпидемии коронавируса. В первый раз – в июне 2020-го, затем – в феврале.