Проезд по ЗСД сделают бесплатным на время "Алых парусов"

Проезд по ЗСД на участке от Екатерингофки до Богатырского проспекта будет бесплатным во время праздника выпускников "Алые паруса", заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Бесплатный проезд будет действовать с 20:00 25 июня до 01:00 26 июня. При этом будет ограничен проезд по ряду мостам и набережным 25 июня:

с 12:00 будет ограничено движение по Троицкому мосту, Петроградской и Петровской набережным;

с 16:00 — по Невскому проспекту, Сенатской площади, Дворцовому мосту, Дворцовой и Английской набережным, набережной Лебяжьей канавки, набережной Кутузова, Суворовской площади

с 20:00 — по Биржевому мосту, Кронверкской и Университетской набережным, набережной Макарова, проспекту Добролюбова, площади Академика Лихачева, переулку Талалихина, Мытнинской набережной.

с 22:00 —по Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, Большому Сампсониевскому мосту, Литейному мосту, Воскресенской набережной.

Ранее Беглов заявил, что на "Алые паруса" пустят лишь выпускников и приглашенных граждан из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Он призвал петербуржцев воздержаться от похода на шоу.

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