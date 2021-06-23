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19:51

Под Петербургом появится ЖК Pushkin Village с детскими садами и футбольным клубом

фото ЗакС политика Под Петербургом появится ЖК Pushkin Village с детскими садами и футбольным клубом

Девелоперская компания "Эталон" объявила на своем сайте о состоявшемся приобретении участка земли площадью в 20,7 га в непосредственной близости от Екатерининского и Александровского парков в Пушкине.

Объем застройки должен будет составить 145 тысяч кв. метров, из которых большую часть займет жилье. На местности появится малоэтажный жилой комплекс, два детских сада, школа и футбольный клуб с тренировочным полем, предназначенный для детей. Все вместе получит название Pushkin Village.

"Большие окна создадут ощущение единения с природой. Представляющие историко-культурную ценность здания будут бережно реконструированы и в одном из них будет размещен музейно-образовательный комплекс", - говорится в сообщении.

До конца года компания намеревается приобрести еще несколько участков в городе.

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