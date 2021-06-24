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9:33

Петербург накрыло долгожданным холодным атмосферным фронтом

фото ЗакС политика Петербург накрыло долгожданным холодным атмосферным фронтом

Аномальная жара наконец немного отступила от Петербурга: сегодня горожан ожидает погодное похолодание, известил у себя в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня, 24 июня, на погоду Северной столицы будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, скользящий у западных границ региона", - сообщил синоптик.

Грозы и кратковременные дожди придут в город во второй половине дня, воздух прогреется до 27-29 градусов. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного превышает норму.

Нынешний июнь, напомним, стал самым жарким в истории метеонаблюдений Северной столицы.

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