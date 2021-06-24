"Попытка запугать": Трёх жителей Перми задержали из-за съёмки видеообращения к Путину

В Перми силовики задержали трёх местных жителей, записывавших видеообращение к Владимиру Путину с призывом защитить от сноса стадион "Молот", уведомила "МБХ медиа" одна из участниц акции Елена Германова.

На неё и другую активистку Наталью Медведеву составили протоколы об организации публичной демонстрации без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Их коллеге Александру Зинину, также присутствовавшему на съёмках, инкриминировали нарушение порядка проведения акции об (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Всех задержанных лишь ночью отпустили из отдела полиции.

"Все официальные письма на имя губернатора Пермского края и в другие ведомства от лица жителей мы пишем вдвоем с Натальей Медведевой. Думаю, что наше задержание - это не совпадение, а попытка запугать", - поделилась впечатлениями Германова.

На месте нынешнего стадиона "Молот" хотят возвести жилой квартал и бассейн.