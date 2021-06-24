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10:33

В Подмосковье прошёл первый суд из-за увольнения после слитой базы сторонников Навального

фото ЗакС политика В Подмосковье прошёл первый суд из-за увольнения после слитой базы сторонников Навального

В суде Павловского Посада прошло первое заседание по иску бывшего работника столичного метрополитена Александра Иванова, которого уволили после попадания в широкий доступ базы сторонников Алексея Навального, поделился с "Дождём" зампредседателя профкома московской подземки Василий Шеляков.

Он рассказал, что в ходе заседания представитель ответчика продемонстрировал суду акт о прогуле Иванова как причина, по которой его уволили. Мужчина лишился должности не один, уволили также десятки других работников структур Дептранса Москвы, чьи электронные почты оказались слитыми. При этом в приказе об упразднении Иванова имелось упоминание акта о прогуле, составленного 12 мая. При этом, уточнил Шеляков, в акте, показанном суду, присутствовала иная дата прогула - 5 мая. "Они просто принесли липовый акт", - констатировал в разговоре с "Дождём" Шеляков. 

Акт о прогуле, упомянутый в приказе об увольнении, руководство метрополитена не стало выдавать ни самому Иванову, ни профсоюзу работников метрополитена, который сделал соответствующий запрос.

На заседании ответчик попросил перенести слушание. Следующее, в итоге, состоится 19 июля.

"Я надеюсь, что меня восстановят. Готовлюсь физически и морально выходить на работу 20 июля. Вопрос, дадут ли мне работать комфортно - я думаю, ко мне будет предвзятое отношение", - представил свою позицию Иванов.

Напомним, в мае "Открытые медиа" и "Дождь" писали о том, что не менее 30 сотрудников столичного метро лишились своей работы ввиду участия в "пронавальнинских" протестах: эта причина указывалась лишь в формате тет-а-тет.

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