В России впервые с января выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 20 182 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это рекордный показатель с конца января 2021 года.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России выявлено 5 388 695 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 131 463 россиянина, 568 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге COVID-19 заболели еще 1 143 человека. По данным штаба, 11 195 петербуржцев болеют коронавирусом на 24 июня, всего в городе выявлен 461 701 случай заболевания с марта 2020 года. Еще 99 смертей признаны связанными с инфекцией, по официальным данным, от коронавируса умерли 15 695 петербуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 8 598 человек (163 041 активный случай COVID-19 на 24 июня). В Подмосковье — 2308 (48 036 человек болеют сейчас).