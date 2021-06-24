Коммунальщики заварили чердаки, с которых будет открываться вид на "Алые паруса"

Сотрудники Государственной жилищной инспекции устроили совместный с работниками коммунальной сферы рейд, изучив чердачные помещения в Адмиралтейском районе, информирует пресс-служба ведомства.

Двери чердаков, имеющие выход на крыши, с которых будет открываться вид на праздник "Алые паруса", превентивно заварили. В ходе мероприятия полицейские будут пресекать попытки забраться "вверх".

Согласно постановлению Госстроя России и правительства РФ входные двери (люки) в чердачные и подвальные помещения домов должны быть заперты на замок.

Напомним, в этом году, невзирая на пандемию и неблагоприятную эпидемическую атмосферу в городе, "Алые паруса" власти Петербурга всё же решили провести. Единственное исключение - на праздник будут пускать только самих выпускников, для рядовых горожан доступ будет закрыт.