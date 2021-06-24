18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:30

Коммунальщики заварили чердаки, с которых будет открываться вид на "Алые паруса"

фото ЗакС политика Коммунальщики заварили чердаки, с которых будет открываться вид на "Алые паруса"

Сотрудники Государственной жилищной инспекции устроили совместный с работниками коммунальной сферы рейд, изучив чердачные помещения в Адмиралтейском районе, информирует пресс-служба ведомства.

Двери чердаков, имеющие выход на крыши, с которых будет открываться вид на праздник "Алые паруса", превентивно заварили. В ходе мероприятия полицейские будут пресекать попытки забраться "вверх".

Согласно постановлению Госстроя России и правительства РФ входные двери (люки) в чердачные и подвальные помещения домов должны быть заперты на замок.

Напомним, в этом году, невзирая на пандемию и неблагоприятную эпидемическую атмосферу в городе, "Алые паруса" власти Петербурга всё же решили провести. Единственное исключение - на праздник будут пускать только самих выпускников, для рядовых горожан доступ будет закрыт.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

15:30 На Литейном проспекте закрасили граффити с "медиком-супергероем"

14:36 Псковским отелям запретили принимать непривитых либо не протестировавшихся туристов

14:31 Курорты Краснодарского края закроют для непривитых от коронавируса с 1 августа

12:52 Песков предложил недовольным обязательной вакцинацией работникам сферы услуг уволиться

11:23 В России впервые с января выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

23 июня, 20:52 Шишлов обратился к Беглову по поводу коронавирусной статистики и противоэпидемических мер

23 июня, 19:26 В кафе Башкирии перестанут пускать граждан без отрицательного COVID-теста или без прививки

23 июня, 18:54 В Петербурге за последний день вакцинировалось от COVID-19 рекордное число человек

23 июня, 16:54 Бурятия вводит двухнедельный локдаун из-за всплеска коронавируса

23 июня, 16:49 Максим Шевченко выразил протест против антивирусных ограничений в Москве


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:35 Петербургский силовик не признаёт вину в передаче журналистам сведений о попутчиках Навального

16:07 СПбГУ отправил в Бард-колледж письмо о прекращении сотрудничества

15:52 Депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил о смерти сына

15:30 На Литейном проспекте закрасили граффити с "медиком-супергероем"

14:58 Челябинских "навальнистов" вызывали на опрос в СК из-за дела о мошенничестве

14:51 СЖ Петербурга выразил озабоченность проверкой СК в отношении журналиста Веснина

14:51 Муниципал: МО "Морской" выделил 451 тысячу рублей на три номера газеты

14:36 Псковским отелям запретили принимать непривитых либо не протестировавшихся туристов

14:31 Курорты Краснодарского края закроют для непривитых от коронавируса с 1 августа

14:15 "Яблоко" решило выразить недоверие губернатору Петербурга

14:12 Бывший строитель "дворца" в Геленджике первым заявился на думские выборы по северу Петербурга

13:57 Беглов поздравил сотрудников Пулково с 89-й годовщиной аэропорта

13:52 Прилепина выгнали со съезда КПРФ в Москве: решить вопрос не помог даже Зюганов

13:23 Сады и скверы Петербурга закрывают перед грозой

13:22 Глава "Яблока" Рыбаков: Другие фракции ЗакСа хвалят губернатора

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru