На помощь в строительстве школы в Шушарах призвали потусторонние силы

Ритуальный столб, украшенный тетрадками, ручками, букварем и глобусом появился у строительной площадки школы в поселке Шушары.

Установившие его жители заявили, что обе действующие школы квартала "Центральная усадьба" переполнены в 2,5 раза. Они утверждают, что остро необходимо новое учебное заведение на 1925 мест, которое обещала возвести компания-застройщик "Дальпитерстрой".

"Разрешение на строительство компания "Дальпитерстрой" получила ещё в мае 2020 года, со сроком окончания работ в 2022 году, но к строительству так и не приступила. Для того чтобы оттянуть начало строительства, застройщик решился на перепроектирование учебного заведения и даже несмотря на то, что 22 июня 2021 года Госстройнадзором Санкт-Петербурга выдано новое разрешение, с уже внесёнными изменениями проектной вместимости, веры застройщику нет!", - заявили жители в сообществе "Шумные Шушары".

В качестве жертвоприношения у ритуального столба оставили ранец, наполненный ответами из органов власти.

Отметим, в Шушарах не в первый раз устраивают перформансы на тему актуальных для поселка проблем. В частности, ранее здесь усеивали банкнотами "банка приколов" места ремонта теплоцентралей и устанавливали "памятник выдающейся пробке".

Фото: Илья Смирнов