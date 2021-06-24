Беглов поздравил жителей Пушкина с Днем города

Губернатор Петербурга поздравил жителей Пушкина с днем основания города, которое отмечается 24 июня, сообщили в Смольном.

Беглов назвал Пушкин "одним из самых красивых пригородов" Петербурга и заявил, что этот город "прославили своим творчеством выдающиеся поэты и писатели, художники и архитекторы", а "уникальный царскосельский ансамбль" привлекает "миллионы гостей со всего мира". Он напомнил, что в музее-заповеднике "Царское Село" завершена реставрация Лионского зала и идут к концу работы по реставрации первой очереди Александровского дворца.

Беглов поблагодарил "всех, кто живет и трудится в этом замечательном уголке Петербурга, заботится о нем и благоустраивает его". Он пожелал жителям Пушкина и Петербурга добра, благополучия и трудовых успехов.

Пушкин изначально был императорской резиденцией Царское Село, основанной в 1710 году, сам город появился почти спустя столетие, начиная с 1808 года. До 1918 года город назывался Царское Село, затем его переименовали в Солдатское Село, а вскоре - в Детское Село. Затем, в 1937 году, ему дали нынешнее имя.