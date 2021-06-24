МЧС предупреждает о грядущих в Петербурге грозе и сильном ветре

Управление МЧС по Петербургу предупредило об ухудшении погоды в городе, грядущих грозе, ливнях и усилении ветра.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, 24 июня в Петербурге ожидется +28 - +30 градусов, в конце дня возможна гроза и ливни. При грозе порывы ветра могут достигнуть 18 м/с.

МЧС призвало петербуржец быть осторожными, в сельской местности - воздержаться от растапливания печи, разговоров по телефону, приближения к электропроводке, водостокам, антеннам.

В последние несколько дней жара в Петербурге несколько дней подряд ставила рекорды за всю историю наблюдений, держась на уровне выше +30. Накануне, 23 июня, воздух прогрелся до 35,5 градусов тепла. При этом МЧС не раз предупреждал о возможном приходе грозы в город, но пока грозовой фронт обходил Петербург стороной.

Днем 24 июня в Петербурге наконец прошел кратковременный дождь. К 12:25 температура воздуха составляет +27 градусов.