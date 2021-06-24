На выходных в Петербурге добавят больше "пляжных" электричек

Петербургский комитет по транспорту и Северо-Западная пригородная пассажирская компания заключили соглашение, предполагающее увеличение рейсов электричек в Выборгском и Приозерском направлениях на предстоящих выходных.

Так, между Петербургом и Васкелово запустят две дополнительные электрички с отправлением в 10:50 и 13:32 с Финляндского вокзала и в 12:51 и 18:33 от Васкелово.

До Выборга "полетит" ещё одна "Ласточка", из Северной столицы она стартует в 11:53, из Выборга - в 18:35. Добавили поездов и на "пляжных" направлениях Петербург - Зеленогорск, а также Петербург - Сестрорецк - Белоостров.

Наконец, пригородному поезду Петербург - Приморск - Советский прицепят ещё два вагона (всего их будет восемь).

Кроме того, "Ласточка" № 7916 Выборг - Петербург, прибывающая на Финбан, будет делать допостановку в Солнечном в 19:34.

Полностью ознакомиться с расписанием можно на сайте АО "СЗППК".