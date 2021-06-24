К фигуранту дела "Сети"* Филинкову после обращения Шишлова пустили защитницу

Утром 24 июня Евгения Кулакова, защитница фигуранта дела "Сети" Виктора Филинкова, вместе с адвокатом Виталием Черкасовом снова пришла ко входу СИЗО-3 в Петербурге. Накануне сотрудники ФСИН отказали Кулаковой в допуске к подзащитному. После обращения уполномоченного по правам человека Александра Шишлова к руководству СИЗО, Кулакову все же допустили к Филинкову.

По мнению сотрудников следственного изолятора, постановление суда о допуске Кулаковой в качестве защитника действовало только в период следствия. Как пояснил адвокат, полномочия защитника распространяются на все стадии судебного производства. Черкасов также отметил, что статус защитника обладает теми же полномочиями, что и адвокат, несмотря на отсутствие юридического образования. Получить разрешение на посещение было необходимо, так как Черкасов, представляющий интересы Филинкова, сейчас проходит процедуру смены адвокатской палаты. Пока у него отсутствует удостоверение, он не может посещать подзащитного в СИЗО. Таким образом, отказ допустить Кулакову оставил бы Филинкова без какой-либо защиты.

На отказ в допуске Кулакова подала три жалобы: уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову, ФСИН и в прокуратуру. Позже Шишлов сообщил ей, что связался с руководством СИЗО, а также направил запрос в прокуратуру. Придя в СИЗО-3 24 июня, Кулакова снова была остановлена сотрудниками ФСИН, но после личной беседы с руководством изолятора ее все же допустили к подзащитному.

— Они пояснили, что длительное время осуществляли консультации с прокуратурой и иными надзорными структурами, что в этих органах мнение сложилось 50 на 50. Герасимов [Анатолий Герасимов, начальник СИЗО-3] подтвердил, что у него состоялся разговор с Шишловым, который тоже довёл до него позицию, изложенную нами в жалобе. Герасимов сказал, что когда ситуация до сих пор не понятна, он принимает волевое решение и дает ей разрешение на допуск — рассказал ЗАКС.Ру Черкасов.

В ближайшее время Филинков должен быть этапирован в Оренбург. Кулакова предполагает, что Филинков будет отбывать наказание в ИК-1 или ИК-4, которые располагаются в черте города.

Летом 2020 года Виктор Филинков вместе с Юлием Бояршиновым, другим фигурантом дела "Сети"*, были признаны виновными по ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе). Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы. Филинкову — 7 лет, Бояршинову — 5 лет и 6 месяцев. Позже суд сократил срок Бояршинову на три месяца.

*"Сеть" признана террористической организацией, ее деятельность запрещена

Константин Леньков

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