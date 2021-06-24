Сады и скверы Петербурга закрывают перед грозой

Комитет по благоустройству закрывает сады и скверы Петербурга в преддверии прогнозируемой грозы, сообщили в Смольном.

Пока придется отложить прогулки в садах сады Сан-Галли, Веры Слуцкой, Юсуповском, Никольском, Таврическом, Екатерининском, Овсянниковском, Лопухинском, Румянцевском, Шкиперском и Благовещенском. Также будут недоступны скверы Галины Старовойтовой и на улице Декабристов, 22.

В комитете напомнили о работе круглосуточного телефона дежурной службы: 314-60-13. По этому номеру можно сообщить информацию об упавших деревьях и подтоплениях на улицах и дорогах Петербурга.

Напомним, МЧС предупредило о том, что вечером 24 июня в Петербург могут наконец прийти гроза и ливни после почти недели тридцатиградусной жары.