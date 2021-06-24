Прилепина выгнали со съезда КПРФ в Москве: решить вопрос не помог даже Зюганов

Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин был изгнан со съезда КПРФ, проходящего в эти дни в Москве, рассказала в беседе со Znak.com пресс-секретарь политика Елизавета Кондакова.

Прилепин должен был выступить на "саммите" коммунистов с предложением о коллаборации двух политических сил.

"Сотрудники аппарата и пресс-службы были не рады нам и попросили нас покинуть съезд", - сообщила Кондакова.

Не смог помочь ситуации лидер компартии Геннадий Зюганов.

"Геннадий Андреевич объяснил, что решение о том, кто выступает на съезде, принимает не он лично, поэтому он не может оперативно на это повлиять", - заключила Кондакова, уточнив, что Прилепин по-прежнему нацелен на создание коалиции.

Политик желал попасть на нынешний съезд компартии, так как, по его мнению, "сам бог велел" объединиться СР и КПРФ.

Фото: Сергей Миронов / Facebook