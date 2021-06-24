Беглов поздравил сотрудников Пулково с 89-й годовщиной аэропорта

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" с 89-й годовщиной аэропорта Пулково, сообщили в Смольном.

Беглов назвал Пулково крупнейшим авиаузлом на Северо-Западе и напомнил, что в 2019 году пассажиропоток достиг 19,6 млн человек. По его словам, в апреле 2021 года петербургский аэропорт первым среди российских получил международный сертификат в области здравоохранения в свете эпидемии коронавируса. Также Беглов заявил, что на ПМЭФ-2021 было подписано "знаковое соглашение по дальнейшему развитию аэропорта".

Беглов пожелал сотрудника компании здоровья, благополучия, трудовых достижений и успеха.

24 июня 1932 года был сдан в эксплуатацию аэродром "Шоссейная". В Пулково его переименовали после того, как в 1973 году был открыт новый аэровокзал.

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