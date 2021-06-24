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14:12

Бывший строитель "дворца" в Геленджике первым заявился на думские выборы по северу Петербурга

фото ЗакС политика Бывший строитель "дворца" в Геленджике первым заявился на думские выборы по северу Петербурга

Самовыдвиженец Андрей Липский вечером 23 июня сдал первый пакет документов для участия в выборах депутатов Госдумы по округу № 213 ("Северный"). В ТИК № 35 ему объявили, что до него другие потенциальные кандидаты к ним еще не приходили, рассказал Липский ЗАКС.Ру.

Заявившему о намерении участвать в выборах 33 года. В Петербурге он проживает с 2003 года. Липский переехал в город на Неве после поступления в Суворовское военное училище. Его родной город - Геленджик.

Липский утверждает, что в годы учебы в рамках стажировки около полутора месяцев работал в организации, выполнявшей подрядные работы во "дворце" в Геленджике, о котором позже снял фильм-расследование Алексей Навальный. 

- То, что показал Алексей Навальный - это абсолютная правда. Он, конечно, что-то недорассказал. Но в целом все так и есть, - отметил потенциальный кандидат.

После 13 лет службы во флоте Липский работал в коммерческих компаниях. В настоящее время он трудоустроен заместителем главного инженера в Университете ИТМО. В 2019 году планировал принять участие в муниципальных выборах в МО "Московская застава", но не был допущен избирательной комиссией. 

Липский сообщил ЗАКС.Ру, что его не устраивает ни одна из действующих парламентских партий, а наиболее близкие контакты у него были с незарегистрированной Консервативной партией России. Из современных российских политиков самовыдвиженец отметил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. К несистемной оппозиции у потенциального кандидата отношение "нейтральное". В своей предвыборной программе заявил о необходимости предоставления бесплатных такси пожилым людям и увеличения финансирования спортивных кружков и секций. 

Как самовыдвиженцу Липскому предстоит собрать порядка 15 тысяч подписей избирателей. Но ближайшим шагом должно стать открытие банковского счета для ведения кампании.

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