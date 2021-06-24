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14:15

"Яблоко" решило выразить недоверие губернатору Петербурга

фото ЗакС политика "Яблоко" решило выразить недоверие губернатору Петербурга

Во время выездного заседания 24 июня в Петербурге федеральное бюро "Яблока" решило выразить недоверие губернатору города Александру Беглову, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Руководитель "Яблока" Николай Рыбаков заявил, что, по мнению партии, за последние годы во время губернаторства Беглова ситуация в Петербурге ухудшается и в экономической, и в политической сферах. Город с большим потенциалом не имеет сейчас тех перспектив, которые мог бы иметь, считает Рыбаков. По его мнению, это является отражением того, что происходит в стране. 

 ⁃ Мы считаем, что городские власти Петербурга, политики Петербурга, которые взяли на себя ответственность за будущее города не просто могли бы, а обязаны быть драйверами перемен в стране. Двигателем тех перемен к свободе, к улучшению экономики, соблюдению прав человека и демонстрировать, в каком направлении должна развиваться страна, - сказал Рыбаков. 

По его словам, с нынешней властью Петербург превращается в "город колючек". Это, считает Рыбаков, началось давно: "разрушение культурного кода Петербурга, разрушение небесной линии Петербурга", разрушение города как памятника архитектуры. Критику властей Петербурга и губернатора поддержал депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Он заявил, что при Беглове ситуация в городе "резко ухудшилась". Депутат считает, что у губернатора Петербурга произошло три главных провала: пандемический, градостроительно-транспортный и публичный. Среди озвученных Вишневским проблем: сложная ситуация с третьей волной коронавируса, отсутствие публикаций статистики по заболевшим, низкое количество строящихся школ, избиение людей на мирных протестах и другие. 

Рыбаков добавил, что "Яблоко" будет собирать подписи под своим заявлением о недоверии. Он надеется на поддержку большого числа петербуржцев.

София Саттарова


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