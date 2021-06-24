Курорты Краснодарского края закроют для непривитых от коронавируса с 1 августа

Желающих отдохнуть на курортах Краснодарского края будут пускать в отели и санатории региона лишь после предъявления справки о вакцинации, сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона", - заявил Кондратьев.

С 1 июля отели, гостиницы, пансионаты и санатории будут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного теста на коронавирус или документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа меру ужесточат: принимать будут лишь гостей с сертификатом о прививке, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

За сутки 23 - 24 июня в России впервые выявили более 20 новых тысяч случаев COVID-19 с конца января 2021 года.