Псковским отелям запретили принимать непривитых либо не протестировавшихся туристов

Расположенные на территории Псковской области гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы, пансионаты и санатории начиная с 27 июня закрывают доступ для непривитых либо не протестировавшихся постояльцев, прибывающих из других регионов, информирует пресс-служа регионального правительства.

В течение последней недели в области зафиксирована очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом в регионе отмечается самые низкие в СЗФО темпы вакцинации граждан.

Крупные очаги заражения находятся в детскому саду в городе Опочка, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано почти 40 тысяч заболевших COVID-19, погибли 446 человек. В области запрещено проводить корпоративы, при этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70-процентной заполняемости залов.