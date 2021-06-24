Челябинских "навальнистов" вызывали на опрос в СК из-за дела о мошенничестве

Управление Следственного комитета по Челябинску вызвало на опрос четырёх сторонников Алексея Навального - Алексея Табалова, Максима Лапина, Алексея Барабошкина и Александра Беляева, проинформировали они сами "МБХ медиа".

Со всех взяли подписку о неразглашении. Лапин уточнил, что диалог со следователем шёл об уголовном деле о мошенничестве, возбуждённом в отношении Навального (ч. 4 ст. 159 УК). "Спрашивали о моем периоде работы координатором", - добавил активист.

Талабова опрашивали на аналогичную тему. Он сообщил также, что следственные мероприятия инициированы центральным аппаратом СК.

Напомним, о возбуждении очередного уголовного дела в отношении оппозиционера стало известно в конце мая текущего года. Как полагают следователи, на нужды ФБК* и других организаций, имеющих к нему отношение, якобы было собрано свыше 588 млн рублей пожертвований с граждан.

*Согласно решению Минюста ФБК внесен в реестр НКО-иностранных агентов