Депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил о смерти сына

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев сообщил в своем Instagram, что его сын Мирон умер во время операции.

"В нашей семье большое горе. Не дожив 6 дней до 3 месяцев, умер Мирон. Вчера целый день врачи ДГБ-1 сражались за жизнь сына, останавливаясь только на охлаждение операционной (в реанимации нет кондиционеров), но сердце малыша не выдержало", - написал Цивилев.

Депутат напомнил, что осенью 2020 года он и его супруга Ксения болели коронавирусом. После этого врачи давали "тяжелые диагнозы", наблюдая за беременностью Ксении Цивилевой, в том числе говорили о возможности расщепления спинного мозга.

"Это все потом исчезло, не исчез тяжелый порок сердца который надо было оперировать. Два месяца жили на лекарствах, чтобы малыш перед операцией набрал вес, я думал мы справимся - не справились", - рассказал Цивилев.

В разговоре с "Фонтанкой.ру" Цивилев пояснил, что врачи не связывают смерть младенца с коронавирусом на прямую, но "на словах" в женской консультации и роддоме упоминали, что "на втором триместре беременным нельзя болеть".

Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева выразила свои соболезнования в Telegram:

"Самое страшное, что может быть в нашей жизни – это потеря своего ребёнка. Так быть не должно и это горе невозможно восполнить ничем. Желаю Алексею и его супруге сил и мужества в преодолении этой страшной трагедии. Крепитесь", - написала она.

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