СПбГУ отправил в Бард-колледж письмо о прекращении сотрудничества

Заместитель ректора по международной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Андрюшин отправил в Бардж-колледж* письмо о прекращении сотрудничества и расторжении всех соглашений, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе петербургского вуза. В организации уточнили, что сделано это "на основании решения Генеральной прокуратуры РФ 22 июня 2021 года".

Генпрокуратура признала Бард-колледж нежелательной организацией на территории России. Минюст пока не внес организацию в соответствующий перечень.

В пресс-службе СПбГУ сообщили, что взаимодействие с Бард-колледжем с конца 20-го века сводилось к взаимодействию американского вуза сначала с коллективом образовательной программы "Свободные искусства и гуманитарные науки" филологического факультета, а затем с факультетом свободных искусств и наук. Университет США ежегодно направлял пожертвования декану филфака, потом проректору, а затем декану факультета свободных искусств и наук, заявили в пресс-службе.

"В последние годы размер пожертвований из эндаумент-фонда Бард-колледжа, США для поддержки факультета свободных наук и искусств в Санкт-Петербурге составлял не менее полумиллиона долларов в год", - сообщили в вузе.

Там уточнили, что средства тратились на организацию семинаров, командировки, дополнительные выплаты преподавателям, внеучебные мероприятия и привлечение преподавателей из других организаций. Половина средств оставалась в распоряжении самого Бард-колледжа, заявили в пресс-службе:

"И как утверждается, использовалась руководством Бард колледжа для обеспечения приема обучающихся и научно-педагогических работников факультета свободных искусств и наук во время пребывания в Бард колледже, а также для командирования сотрудников Бард колледжа в Санкт-Петербург на факультет свободных искусств и наук".

Напомним, обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить Бард-колледж обратился Координационный совет НКО России. Организация утверждала, что вуз связан с "Фондом Сороса"**. Генпрокуратура в своем решении указала, что Бард-колледж якобы "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" России. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру.

* НПО "Бард-колледж" признан нежелательной организацией в России

* Фонд Сороса ("Открытое общество" ("Open Society") признан нежелательной организацией в России

София Саттарова / фото: spbu.ru