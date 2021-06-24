18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:35

Петербургский силовик не признаёт вину в передаче журналистам сведений о попутчиках Навального

фото ЗакС политика Петербургский силовик не признаёт вину в передаче журналистам сведений о попутчиках Навального

Бывший петербургский сотрудник полиции Константин Голубев отказался признавать вину в передаче данных пассажиров, летевших вместе с Алексеем Навальным из Томска в Москву в августе 2020 года, делится "Фонтанка".

"Не признаю вину полностью. Данные о пассажирах я не передавал. Также считаю, что своими действиями не нарушал общественные интересы и не дискредитировал МВД", - приводит издание его слова, сказанные в суде.

Голубеву инкриминируют ч. 1 ст. 285 УК (Злоупотребление должностными полномочиями). Как полагают следователи, в сентябре 2020 года, воспользовавшись помощью своего сослуживца, он получил доступ к программе "Розыск-Магистраль" и с её помощью скопировал данные о пассажирах рейса 2614 авиакомпании S7, следовавшего по курсу Томск - Москва 20 августа 2020 года. Полученные сведения экс-полицейские впоследствии якобы передал журналистке Baza Мяйле Мачюлите.

В первую очередь журналистку интересовало, кто сидел на соседнем с политиком месте - 7F, а также кто такая "Певчих Мария Константиновна 1987 года рождения", указано в обвинении.

Голубев подтвердил, что Мачюлите действительно обращалась к нему за помощью, однако он не имел ни полномочий, ни доступа к базе "Розыск-Магистраль".

Добавим, что в марте из органов уволился начальник Василеостровского управления МВД Владимир Титков: Голубев служил под его руководством. СМИ писали, что силовику "порекомендовали" уйти на заслуженный отдых.

Напомним, что перед судом должен предстать ещё один полицейский, подозреваемый в сливе информации о гражданах, чьи имена называются в расследовании про отравление Навального.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

22 июня, 10:56 Telegram-канал Навального под угрозой самоуничтожения

17 июня, 14:29 Навальный поразился последним словам Путина о себе и своем преследовании

10 июня, 16:06 Соратники Навального заявили о пропаже из его медкарты в Омске документов, подтверждающих отравление

10 июня, 14:40 Христо Грозев: Расследование про отравление Быкова – точно не последнее, будет ещё три-четыре

28 мая, 16:31 Обвиняемому в "сливе" данных для расследования Навального силовику продлили домашний арест

18 мая, 13:03 Суд оставил в силе отказ СК возбуждать дело об отравлении Навального

9 мая, 15:58 "Совпадение?": Гудков – о пропаже омского врача, не выпускавшего бессознательного Навального из РФ в ФРГ

5 мая, 10:51 Суд принял к производству иск Навального к Пескову

15 апреля, 11:15 Соболь приговорили к году исправительных работ в рамках дела о проникновении в жилище

25 марта, 16:56 Песков: В Кремле не следят за состоянием здоровья Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:03 Муниципал: Суд вернул Войтановскому пост главы МО "Лиговки-Ямской"

20:56 Эргашев допустил введение в Петербурге новых ограничений при недостаточной вакцинации от коронавируса

20:27 Шторм обошел стороной: в Петербурге вновь открыли сады и скверы для прогулок

19:57 Муниципал: Ранков намерен добиться роспуска совета МО "Смольнинское" через суд

19:51 Думские коммунисты хотят провести в Москве акцию против обязательной вакцинации от COVID-19

19:25 Пантелеев возглавит думский список КПРФ по Петербургу и Ленобласти

19:15 Глава Минздрава посоветовал россиянам не пить в жару алкоголь и сладкую газировку

19:03 КПРФ решила выставить в Госдуму от Петербурга популярного певца Салтыкова

18:47 В Нижнем Новгороде уволили директора школы: от неё требовали имён школьников, ходивших на митинги

18:28 Попова сочла адекватными новые коронавирусные ограничения в регионах РФ

18:20 КГИОП не признал культурным наследием фильтроотстойный цех Главной водопроводной станции

18:16 Опальный депутат, общественница, детектив: Кто пойдет в ЗакС от РПСС

17:59 В Костроме по делу о мошенничестве допросили экс-главу штаба* Навального

17:52 Троицкий мост разведут на 12 часов из-за генеральной репетиции "Алых парусов"

17:33 КПРФ не рискнула выставлять против Володина поддерживавшего протесты коммуниста Бондаренко

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru